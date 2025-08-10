PowerTrade Fuel প্রাইস (PTF)
PowerTrade Fuel(PTF) বর্তমানে 0.01900154USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 467.97KUSD। PTF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PTF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PTF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PowerTrade Fuel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PowerTrade Fuel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0220257414 ছিল।
গত 60 দিনে, PowerTrade Fuel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0174649918 ছিল।
গত 90 দিনে, PowerTrade Fuel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01113230024382964 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.00%
|30 দিন
|$ +0.0220257414
|+115.92%
|60 দিন
|$ +0.0174649918
|+91.91%
|90 দিন
|$ +0.01113230024382964
|+141.47%
PowerTrade Fuel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.12%
+0.00%
+3.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.
PowerTrade Fuel (PTF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PTFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PTF থেকে VND
₫500.0255251
|1 PTF থেকে AUD
A$0.0290723562
|1 PTF থেকে GBP
￡0.0140611396
|1 PTF থেকে EUR
€0.016151309
|1 PTF থেকে USD
$0.01900154
|1 PTF থেকে MYR
RM0.0805665296
|1 PTF থেকে TRY
₺0.7727926318
|1 PTF থেকে JPY
¥2.79322638
|1 PTF থেকে ARS
ARS$25.16753973
|1 PTF থেকে RUB
₽1.5199331846
|1 PTF থেকে INR
₹1.6668150888
|1 PTF থেকে IDR
Rp306.4764087062
|1 PTF থেকে KRW
₩26.3908588752
|1 PTF থেকে PHP
₱1.078337395
|1 PTF থেকে EGP
￡E.0.9223347516
|1 PTF থেকে BRL
R$0.1031783622
|1 PTF থেকে CAD
C$0.0260321098
|1 PTF থেকে BDT
৳2.3056468636
|1 PTF থেকে NGN
₦29.0987683406
|1 PTF থেকে UAH
₴0.7849536174
|1 PTF থেকে VES
Bs2.43219712
|1 PTF থেকে CLP
$18.35548764
|1 PTF থেকে PKR
Rs5.3842763744
|1 PTF থেকে KZT
₸10.2543710764
|1 PTF থেকে THB
฿0.6141297728
|1 PTF থেকে TWD
NT$0.568146046
|1 PTF থেকে AED
د.إ0.0697356518
|1 PTF থেকে CHF
Fr0.015201232
|1 PTF থেকে HKD
HK$0.1489720736
|1 PTF থেকে MAD
.د.م0.1717739216
|1 PTF থেকে MXN
$0.3528585978
|1 PTF থেকে PLN
zł0.0691656056
|1 PTF থেকে RON
лв0.082656699
|1 PTF থেকে SEK
kr0.1818447378
|1 PTF থেকে BGN
лв0.0317325718
|1 PTF থেকে HUF
Ft6.4476025528
|1 PTF থেকে CZK
Kč0.3986523092
|1 PTF থেকে KWD
د.ك0.0057954697
|1 PTF থেকে ILS
₪0.0651752822