PoSciDonDAO Token প্রাইস (SCI)
PoSciDonDAO Token(SCI) বর্তমানে 0.957155USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.84MUSD। SCI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SCI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SCI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PoSciDonDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.060268 ছিল।
গত 30 দিনে, PoSciDonDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3482198805 ছিল।
গত 60 দিনে, PoSciDonDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0501219001 ছিল।
গত 90 দিনে, PoSciDonDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3472481708548728 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.060268
|+6.72%
|30 দিন
|$ +0.3482198805
|+36.38%
|60 দিন
|$ -0.0501219001
|-5.23%
|90 দিন
|$ +0.3472481708548728
|+56.93%
PoSciDonDAO Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+6.72%
+24.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
