Port Finance প্রাইস (PORT)
Port Finance(PORT) বর্তমানে 0.00362027USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 128.96KUSD। PORT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Port Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Port Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007330000 ছিল।
গত 60 দিনে, Port Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015205231 ছিল।
গত 90 দিনে, Port Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006118227339122878 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.09%
|30 দিন
|$ -0.0007330000
|-20.24%
|60 দিন
|$ -0.0015205231
|-42.00%
|90 দিন
|$ +0.0006118227339122878
|+20.34%
Port Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.16%
+0.09%
-3.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.
Port Finance (PORT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PORTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
