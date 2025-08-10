POPEYE প্রাইস (POPEYE)
POPEYE(POPEYE) বর্তমানে 0.00004786USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 47.69KUSD। POPEYE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POPEYE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POPEYE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, POPEYE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, POPEYE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000242705 ছিল।
গত 60 দিনে, POPEYE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000141767 ছিল।
গত 90 দিনে, POPEYE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000626764556922 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+26.67%
|30 দিন
|$ +0.0000242705
|+50.71%
|60 দিন
|$ -0.0000141767
|-29.62%
|90 দিন
|$ -0.0000626764556922
|-56.70%
POPEYE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+25.92%
+26.67%
+60.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
POPEYE (POPEYE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। POPEYEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 POPEYE থেকে VND
₫1.2594359
|1 POPEYE থেকে AUD
A$0.0000732258
|1 POPEYE থেকে GBP
￡0.0000354164
|1 POPEYE থেকে EUR
€0.000040681
|1 POPEYE থেকে USD
$0.00004786
|1 POPEYE থেকে MYR
RM0.0002029264
|1 POPEYE থেকে TRY
₺0.0019522094
|1 POPEYE থেকে JPY
¥0.00703542
|1 POPEYE থেকে ARS
ARS$0.06339057
|1 POPEYE থেকে RUB
₽0.0038158778
|1 POPEYE থেকে INR
₹0.0041982792
|1 POPEYE থেকে IDR
Rp0.7719353758
|1 POPEYE থেকে KRW
₩0.0664717968
|1 POPEYE থেকে PHP
₱0.002716055
|1 POPEYE থেকে EGP
￡E.0.0023054162
|1 POPEYE থেকে BRL
R$0.0002598798
|1 POPEYE থেকে CAD
C$0.0000655682
|1 POPEYE থেকে BDT
৳0.0058073324
|1 POPEYE থেকে NGN
₦0.0732923254
|1 POPEYE থেকে UAH
₴0.0019770966
|1 POPEYE থেকে VES
Bs0.00612608
|1 POPEYE থেকে CLP
$0.04637634
|1 POPEYE থেকে PKR
Rs0.0135616096
|1 POPEYE থেকে KZT
₸0.0258281276
|1 POPEYE থেকে THB
฿0.0015348702
|1 POPEYE থেকে TWD
NT$0.001431014
|1 POPEYE থেকে AED
د.إ0.0001756462
|1 POPEYE থেকে CHF
Fr0.000038288
|1 POPEYE থেকে HKD
HK$0.0003752224
|1 POPEYE থেকে MAD
.د.م0.0004326544
|1 POPEYE থেকে MXN
$0.0008887602
|1 POPEYE থেকে PLN
zł0.0001742104
|1 POPEYE থেকে RON
лв0.000208191
|1 POPEYE থেকে SEK
kr0.0004580202
|1 POPEYE থেকে BGN
лв0.0000799262
|1 POPEYE থেকে HUF
Ft0.0162398552
|1 POPEYE থেকে CZK
Kč0.0010041028
|1 POPEYE থেকে KWD
د.ك0.00001450158
|1 POPEYE থেকে ILS
₪0.0001641598