Polymesh প্রাইস (POLYX)
Polymesh(POLYX) বর্তমানে 0.147157USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 175.86MUSD। POLYX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POLYX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POLYX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Polymesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00300275 ছিল।
গত 30 দিনে, Polymesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0085269829 ছিল।
গত 60 দিনে, Polymesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005945437 ছিল।
গত 90 দিনে, Polymesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0201938288375055 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00300275
|+2.08%
|30 দিন
|$ +0.0085269829
|+5.79%
|60 দিন
|$ -0.0005945437
|-0.40%
|90 দিন
|$ -0.0201938288375055
|-12.06%
Polymesh এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.31%
+2.08%
+13.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm.
Polymesh (POLYX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। POLYXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
