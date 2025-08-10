Polygon প্রাইস (MATIC)
Polygon(MATIC) বর্তমানে 0.249507USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 357.58MUSD। MATIC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MATIC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MATIC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Polygon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00512015 ছিল।
গত 30 দিনে, Polygon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0433165110 ছিল।
গত 60 দিনে, Polygon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0279586565 ছিল।
গত 90 দিনে, Polygon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0064076981410395 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00512015
|+2.10%
|30 দিন
|$ +0.0433165110
|+17.36%
|60 দিন
|$ +0.0279586565
|+11.21%
|90 দিন
|$ -0.0064076981410395
|-2.50%
Polygon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.33%
+2.10%
+30.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance.
Polygon (MATIC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MATICটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MATIC থেকে VND
₫6,565.776705
|1 MATIC থেকে AUD
A$0.38174571
|1 MATIC থেকে GBP
￡0.18463518
|1 MATIC থেকে EUR
€0.21208095
|1 MATIC থেকে USD
$0.249507
|1 MATIC থেকে MYR
RM1.05790968
|1 MATIC থেকে TRY
₺10.14744969
|1 MATIC থেকে JPY
¥36.677529
|1 MATIC থেকে ARS
ARS$330.4720215
|1 MATIC থেকে RUB
₽19.95806493
|1 MATIC থেকে INR
₹21.88675404
|1 MATIC থেকে IDR
Rp4,024.30588821
|1 MATIC থেকে KRW
₩346.53528216
|1 MATIC থেকে PHP
₱14.15952225
|1 MATIC থেকে EGP
￡E.12.11106978
|1 MATIC থেকে BRL
R$1.35482301
|1 MATIC থেকে CAD
C$0.34182459
|1 MATIC থেকে BDT
৳30.27517938
|1 MATIC থেকে NGN
₦382.09252473
|1 MATIC থেকে UAH
₴10.30713417
|1 MATIC থেকে VES
Bs31.936896
|1 MATIC থেকে CLP
$241.023762
|1 MATIC থেকে PKR
Rs70.70030352
|1 MATIC থেকে KZT
₸134.64894762
|1 MATIC থেকে THB
฿8.06406624
|1 MATIC থেকে TWD
NT$7.4602593
|1 MATIC থেকে AED
د.إ0.91569069
|1 MATIC থেকে CHF
Fr0.1996056
|1 MATIC থেকে HKD
HK$1.95613488
|1 MATIC থেকে MAD
.د.م2.25554328
|1 MATIC থেকে MXN
$4.63334499
|1 MATIC থেকে PLN
zł0.90820548
|1 MATIC থেকে RON
лв1.08535545
|1 MATIC থেকে SEK
kr2.38778199
|1 MATIC থেকে BGN
лв0.41667669
|1 MATIC থেকে HUF
Ft84.66271524
|1 MATIC থেকে CZK
Kč5.23465686
|1 MATIC থেকে KWD
د.ك0.076099635
|1 MATIC থেকে ILS
₪0.85580901