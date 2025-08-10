Polkamarkets প্রাইস (POLK)
Polkamarkets(POLK) বর্তমানে 0.0102028USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.02MUSD। POLK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POLK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POLK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Polkamarkets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00041136 ছিল।
গত 30 দিনে, Polkamarkets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0046766013 ছিল।
গত 60 দিনে, Polkamarkets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035411510 ছিল।
গত 90 দিনে, Polkamarkets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00161280588315411 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00041136
|+4.20%
|30 দিন
|$ +0.0046766013
|+45.84%
|60 দিন
|$ +0.0035411510
|+34.71%
|90 দিন
|$ +0.00161280588315411
|+18.78%
Polkamarkets এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+4.20%
+23.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn.
Polkamarkets (POLK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। POLKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
