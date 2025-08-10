PokPok Golden Egg প্রাইস (PEGG)
PokPok Golden Egg(PEGG) বর্তমানে 0.104351USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 846.56KUSD। PEGG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PEGG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PEGG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PokPok Golden Egg থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00148363 ছিল।
গত 30 দিনে, PokPok Golden Egg থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0299622608 ছিল।
গত 60 দিনে, PokPok Golden Egg থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0106451585 ছিল।
গত 90 দিনে, PokPok Golden Egg থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0345050003727507 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00148363
|+1.44%
|30 দিন
|$ +0.0299622608
|+28.71%
|60 দিন
|$ -0.0106451585
|-10.20%
|90 দিন
|$ -0.0345050003727507
|-24.84%
PokPok Golden Egg এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.41%
+1.44%
+40.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
PokPok Golden Egg (PEGG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
