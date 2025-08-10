Podflow AI by Virtuals প্রাইস (POD)
Podflow AI by Virtuals(POD) বর্তমানে 0.00012848USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 127.15KUSD। POD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000376877 ছিল।
গত 60 দিনে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000561442 ছিল।
গত 90 দিনে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002138231272896597 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.63%
|30 দিন
|$ -0.0000376877
|-29.33%
|60 দিন
|$ -0.0000561442
|-43.69%
|90 দিন
|$ -0.0002138231272896597
|-62.46%
Podflow AI by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.08%
+3.63%
+21.36%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.
Podflow AI by Virtuals (POD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PODটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
