Podflow AI by Virtuals লোগো

Podflow AI by Virtuals প্রাইস (POD)

তালিকাভুক্ত নয়

Podflow AI by Virtuals (POD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00012845
$0.00012845$0.00012845
+3.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Podflow AI by Virtuals (POD) এর প্রাইস

Podflow AI by Virtuals(POD) বর্তমানে 0.00012848USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 127.15KUSD। POD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Podflow AI by Virtuals এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.63%
Podflow AI by Virtuals এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
989.68M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ POD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Podflow AI by Virtuals (POD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000376877 ছিল।
গত 60 দিনে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000561442 ছিল।
গত 90 দিনে, Podflow AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002138231272896597 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.63%
30 দিন$ -0.0000376877-29.33%
60 দিন$ -0.0000561442-43.69%
90 দিন$ -0.0002138231272896597-62.46%

Podflow AI by Virtuals (POD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Podflow AI by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00012234
$ 0.00012234$ 0.00012234

$ 0.00013193
$ 0.00013193$ 0.00013193

$ 0.00341037
$ 0.00341037$ 0.00341037

+1.08%

+3.63%

+21.36%

Podflow AI by Virtuals (POD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 127.15K
$ 127.15K$ 127.15K

--
----

989.68M
989.68M 989.68M

Podflow AI by Virtuals (POD) কী?

Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.

Podflow AI by Virtuals (POD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Podflow AI by Virtuals (POD) এর টোকেনোমিক্স

Podflow AI by Virtuals (POD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PODটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

