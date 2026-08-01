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Pochita on Ethereum-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। POCHITA-এর মার্কেট ক্যাপ 25,926 USD। POCHITA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Pochita on Ethereum-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। POCHITA-এর মার্কেট ক্যাপ 25,926 USD। POCHITA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

POCHITA সম্পর্কে আরও

POCHITA প্রাইসের তথ্য

POCHITA কী

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POCHITA টোকেনোমিক্স

POCHITA প্রাইস পূর্বাভাস

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Pochita on Ethereum লোগো

Pochita on Ethereum প্রাইস (POCHITA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 POCHITA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000061627
$0.000000061627$0.000000061627
+17.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Pochita on Ethereum (POCHITA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:29:20 (UTC+8)

Pochita on Ethereum-এর আজকের প্রাইস

আজ Pochita on Ethereum (POCHITA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.37% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান POCHITA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি POCHITA-এর জন্য $ 0

Pochita on Ethereum বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 25,926 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 420.69B POCHITA। গত 24 ঘণ্টায়, POCHITA এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, POCHITA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +16.98% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Pochita on Ethereum (POCHITA) এর মার্কেট তথ্য

$ 25.93K
$ 25.93K$ 25.93K

--
----

$ 25.93K
$ 25.93K$ 25.93K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pochita on Ethereum এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 25.93K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। POCHITA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 420.69B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 420690000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 25.93K

Pochita on Ethereum-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.36%

+16.98%

+16.98%

Pochita on Ethereum (POCHITA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Pochita on Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Pochita on Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Pochita on Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Pochita on Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.36%
30 দিন$ 0+24.90%
60 দিন$ 0+29.45%
90 দিন----

Pochita on Ethereum এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Pochita on Ethereum (POCHITA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, POCHITA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Pochita on Ethereum (POCHITA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Pochita on Ethereum এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Pochita on Ethereum (POCHITA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Pochita on Ethereum সম্পর্কে

Ethereum-এ Pochita কী সম্পর্কে?

Ethereum-এ Pochita হল 100% কমিউনিটি টেক-ওভার (CTO) প্রকল্প, যা একটি মেম-উদ্ভুত কমিউনিটি দ্বারা চালিত। এটি বল্টজের মালিক দ্বারা নতুন কুকুর Pochita-কে গ্রহণ করার পরে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাল ক্রিপ্টো-মেমের একটি উত্তরাধিকারী।

Ethereum-এ Pochita কী অনন্য?

ডেভেলপার বা কেন্দ্রীভূত দলের কোনো জড়িত না থাকায়, এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে কমিউনিটির হাতে। এটি বিকেন্দ্রীকরণকে প্রতিফলিত করে, যেখানে সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশ তার সমর্থক ও হোল্ডাররা নিজেরাই নেয়।

Ethereum-এ Pochita কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

$POCHITA টোকেন ক্রিপ্টো স্পেসে সহযোগিতা, সৃজনশীলতা এবং মজার একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, যা সম্পূর্ণভাবে এর আবেদনময় ও সক্রিয় কমিউনিটি দ্বারা চালিত।

কোনটি Pochita on Ethereum-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

Pochita on Ethereum (POCHITA) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.36% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ Pochita on Ethereum-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

POCHITA-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

Pochita on Ethereum বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #6987 বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk3189471.33902536608000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

POCHITA-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

420690000000.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে Pochita on Ethereum-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk এবং Tk দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

Pochita on Ethereum কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed টোকেনের বিপরীতে, POCHITA ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pochita on Ethereum সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:29:20 (UTC+8)

Pochita on Ethereum (POCHITA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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