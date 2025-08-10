PNP Exchange প্রাইস (PNP)
PNP Exchange(PNP) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 468.20KUSD। PNP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PNP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PNP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PNP Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PNP Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, PNP Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, PNP Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-17.03%
|30 দিন
|$ 0
|-60.96%
|60 দিন
|$ 0
|-74.08%
|90 দিন
|$ 0
|--
PNP Exchange এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.18%
-17.03%
-27.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.
PNP Exchange (PNP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PNPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।
|1 PNP থেকে VND
₫--
|1 PNP থেকে AUD
A$--
|1 PNP থেকে GBP
￡--
|1 PNP থেকে EUR
€--
|1 PNP থেকে USD
$--
|1 PNP থেকে MYR
RM--
|1 PNP থেকে TRY
₺--
|1 PNP থেকে JPY
¥--
|1 PNP থেকে ARS
ARS$--
|1 PNP থেকে RUB
₽--
|1 PNP থেকে INR
₹--
|1 PNP থেকে IDR
Rp--
|1 PNP থেকে KRW
₩--
|1 PNP থেকে PHP
₱--
|1 PNP থেকে EGP
￡E.--
|1 PNP থেকে BRL
R$--
|1 PNP থেকে CAD
C$--
|1 PNP থেকে BDT
৳--
|1 PNP থেকে NGN
₦--
|1 PNP থেকে UAH
₴--
|1 PNP থেকে VES
Bs--
|1 PNP থেকে CLP
$--
|1 PNP থেকে PKR
Rs--
|1 PNP থেকে KZT
₸--
|1 PNP থেকে THB
฿--
|1 PNP থেকে TWD
NT$--
|1 PNP থেকে AED
د.إ--
|1 PNP থেকে CHF
Fr--
|1 PNP থেকে HKD
HK$--
|1 PNP থেকে MAD
.د.م--
|1 PNP থেকে MXN
$--
|1 PNP থেকে PLN
zł--
|1 PNP থেকে RON
лв--
|1 PNP থেকে SEK
kr--
|1 PNP থেকে BGN
лв--
|1 PNP থেকে HUF
Ft--
|1 PNP থেকে CZK
Kč--
|1 PNP থেকে KWD
د.ك--
|1 PNP থেকে ILS
₪--