Plaza LevETH লোগো

Plaza LevETH প্রাইস (LEVETH)

তালিকাভুক্ত নয়

Plaza LevETH (LEVETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$8,819.83
$8,819.83$8,819.83
+9.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Plaza LevETH (LEVETH) এর প্রাইস

Plaza LevETH(LEVETH) বর্তমানে 8,819.83USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.25MUSD। LEVETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Plaza LevETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+9.68%
Plaza LevETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
142.11 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LEVETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LEVETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Plaza LevETH (LEVETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Plaza LevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +778.4 ছিল।
গত 30 দিনে, Plaza LevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5,568.5152102730 ছিল।
গত 60 দিনে, Plaza LevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,015.7846652670 ছিল।
গত 90 দিনে, Plaza LevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4,467.940939005924 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +778.4+9.68%
30 দিন$ +5,568.5152102730+63.14%
60 দিন$ +6,015.7846652670+68.21%
90 দিন$ +4,467.940939005924+102.67%

Plaza LevETH (LEVETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Plaza LevETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 8,041.43
$ 8,041.43$ 8,041.43

$ 8,848.11
$ 8,848.11$ 8,848.11

$ 9,447.2
$ 9,447.2$ 9,447.2

+0.50%

+9.68%

+36.60%

Plaza LevETH (LEVETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

142.11
142.11 142.11

Plaza LevETH (LEVETH) কী?

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Plaza LevETH (LEVETH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Plaza LevETH (LEVETH) এর টোকেনোমিক্স

Plaza LevETH (LEVETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LEVETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Plaza LevETH (LEVETH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

