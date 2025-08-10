Plaza BondETH প্রাইস (BONDETH)
Plaza BondETH(BONDETH) বর্তমানে 99.82USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 610.22KUSD। BONDETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BONDETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BONDETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Plaza BondETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.19611047970308 ছিল।
গত 30 দিনে, Plaza BondETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1865336340 ছিল।
গত 60 দিনে, Plaza BondETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0297962700 ছিল।
গত 90 দিনে, Plaza BondETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.95640256383286 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.19611047970308
|-0.19%
|30 দিন
|$ -0.1865336340
|-0.18%
|60 দিন
|$ -0.0297962700
|-0.02%
|90 দিন
|$ +1.95640256383286
|+2.00%
Plaza BondETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.38%
-0.19%
-0.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/
Plaza BondETH (BONDETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BONDETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
