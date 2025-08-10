Playcent প্রাইস (PCNT)
Playcent(PCNT) বর্তমানে 0.00269493USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 73.68KUSD। PCNT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PCNT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PCNT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Playcent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018252 ছিল।
গত 30 দিনে, Playcent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012499036 ছিল।
গত 60 দিনে, Playcent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009697481 ছিল।
গত 90 দিনে, Playcent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003072178820297673 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00018252
|+7.26%
|30 দিন
|$ -0.0012499036
|-46.37%
|60 দিন
|$ -0.0009697481
|-35.98%
|90 দিন
|$ +0.0003072178820297673
|+12.87%
Playcent এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.26%
+7.26%
-30.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Playcent (PCNT) is a decentralized Wix platform for Dapps, games, NFTS and social tokens. We give NFT creators, gaming developers and other creators the opportunity to monetize their skills through the platform. PCNT will also host NFT auctions, E-Sports events and also provide lucrative staking opportunities.
