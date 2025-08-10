Plata Network প্রাইস (PLATA)
Plata Network(PLATA) বর্তমানে 0.00167388USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 612.65KUSD। PLATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Plata Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Plata Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0259871661 ছিল।
গত 60 দিনে, Plata Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0238369827 ছিল।
গত 90 দিনে, Plata Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00154352329962657559 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.09%
|30 দিন
|$ +0.0259871661
|+1,552.51%
|60 দিন
|$ +0.0238369827
|+1,424.06%
|90 দিন
|$ +0.00154352329962657559
|+1,184.08%
Plata Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.21%
+0.09%
+1,564.56%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!
