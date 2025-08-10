PVU সম্পর্কে আরও

Plant vs Undead লোগো

Plant vs Undead প্রাইস (PVU)

তালিকাভুক্ত নয়

Plant vs Undead (PVU) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00086163
$0.00086163$0.00086163
+3.90%1D
USD

আজকে Plant vs Undead (PVU) এর প্রাইস

Plant vs Undead(PVU) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 245.56KUSD। PVU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Plant vs Undead এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.99%
Plant vs Undead এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
285.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PVU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PVU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Plant vs Undead (PVU) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Plant vs Undead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Plant vs Undead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Plant vs Undead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Plant vs Undead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.99%
30 দিন$ 0-0.68%
60 দিন$ 0-5.71%
90 দিন$ 0--

Plant vs Undead (PVU) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Plant vs Undead এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 24.73
$ 24.73$ 24.73

-0.03%

+3.99%

+2.21%

Plant vs Undead (PVU) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 245.56K
$ 245.56K$ 245.56K

--
----

285.00M
285.00M 285.00M

Plant vs Undead (PVU) কী?

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

Plant vs Undead (PVU) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Plant vs Undead (PVU) এর টোকেনোমিক্স

Plant vs Undead (PVU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PVUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Plant vs Undead (PVU) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

PVU থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PVU থেকে VND
--
1 PVU থেকে AUD
A$--
1 PVU থেকে GBP
--
1 PVU থেকে EUR
--
1 PVU থেকে USD
$--
1 PVU থেকে MYR
RM--
1 PVU থেকে TRY
--
1 PVU থেকে JPY
¥--
1 PVU থেকে ARS
ARS$--
1 PVU থেকে RUB
--
1 PVU থেকে INR
--
1 PVU থেকে IDR
Rp--
1 PVU থেকে KRW
--
1 PVU থেকে PHP
--
1 PVU থেকে EGP
￡E.--
1 PVU থেকে BRL
R$--
1 PVU থেকে CAD
C$--
1 PVU থেকে BDT
--
1 PVU থেকে NGN
--
1 PVU থেকে UAH
--
1 PVU থেকে VES
Bs--
1 PVU থেকে CLP
$--
1 PVU থেকে PKR
Rs--
1 PVU থেকে KZT
--
1 PVU থেকে THB
฿--
1 PVU থেকে TWD
NT$--
1 PVU থেকে AED
د.إ--
1 PVU থেকে CHF
Fr--
1 PVU থেকে HKD
HK$--
1 PVU থেকে MAD
.د.م--
1 PVU থেকে MXN
$--
1 PVU থেকে PLN
--
1 PVU থেকে RON
лв--
1 PVU থেকে SEK
kr--
1 PVU থেকে BGN
лв--
1 PVU থেকে HUF
Ft--
1 PVU থেকে CZK
--
1 PVU থেকে KWD
د.ك--
1 PVU থেকে ILS
--