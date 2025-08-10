Plant প্রাইস (PLANT)
Plant(PLANT) বর্তমানে 0.0001149USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 114.90KUSD। PLANT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PLANT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PLANT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Plant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Plant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000271068 ছিল।
গত 60 দিনে, Plant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000099267 ছিল।
গত 90 দিনে, Plant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.22%
|30 দিন
|$ +0.0000271068
|+23.59%
|60 দিন
|$ -0.0000099267
|-8.63%
|90 দিন
|$ 0
|--
Plant এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.22%
+4.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.
Plant (PLANT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PLANTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PLANT থেকে VND
₫3.0235935
|1 PLANT থেকে AUD
A$0.000175797
|1 PLANT থেকে GBP
￡0.000085026
|1 PLANT থেকে EUR
€0.000097665
|1 PLANT থেকে USD
$0.0001149
|1 PLANT থেকে MYR
RM0.000487176
|1 PLANT থেকে TRY
₺0.004672983
|1 PLANT থেকে JPY
¥0.0168903
|1 PLANT থেকে ARS
ARS$0.15218505
|1 PLANT থেকে RUB
₽0.009190851
|1 PLANT থেকে INR
₹0.010079028
|1 PLANT থেকে IDR
Rp1.853225547
|1 PLANT থেকে KRW
₩0.159582312
|1 PLANT থেকে PHP
₱0.006520575
|1 PLANT থেকে EGP
￡E.0.005577246
|1 PLANT থেকে BRL
R$0.000623907
|1 PLANT থেকে CAD
C$0.000157413
|1 PLANT থেকে BDT
৳0.013941966
|1 PLANT থেকে NGN
₦0.175956711
|1 PLANT থেকে UAH
₴0.004746519
|1 PLANT থেকে VES
Bs0.0147072
|1 PLANT থেকে CLP
$0.1109934
|1 PLANT থেকে PKR
Rs0.032558064
|1 PLANT থেকে KZT
₸0.062006934
|1 PLANT থেকে THB
฿0.003713568
|1 PLANT থেকে TWD
NT$0.00343551
|1 PLANT থেকে AED
د.إ0.000421683
|1 PLANT থেকে CHF
Fr0.00009192
|1 PLANT থেকে HKD
HK$0.000900816
|1 PLANT থেকে MAD
.د.م0.001038696
|1 PLANT থেকে MXN
$0.002133693
|1 PLANT থেকে PLN
zł0.000418236
|1 PLANT থেকে RON
лв0.000499815
|1 PLANT থেকে SEK
kr0.001099593
|1 PLANT থেকে BGN
лв0.000191883
|1 PLANT থেকে HUF
Ft0.038987868
|1 PLANT থেকে CZK
Kč0.002410602
|1 PLANT থেকে KWD
د.ك0.0000350445
|1 PLANT থেকে ILS
₪0.000394107