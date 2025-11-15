বিনিময়DEX+
PHORSE সম্পর্কে আরও

PHORSE প্রাইসের তথ্য

PHORSE কী

PHORSE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PHORSE টোকেনোমিক্স

PHORSE প্রাইস পূর্বাভাস

Planet Horse V2 লোগো

Planet Horse V2 প্রাইস (PHORSE)

তালিকাভুক্ত নয়

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
Planet Horse V2 (PHORSE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:49:24 (UTC+8)

Planet Horse V2-এর আজকের প্রাইস

আজ Planet Horse V2 (PHORSE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00020925, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PHORSE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PHORSE-এর জন্য $ 0.00020925

Planet Horse V2 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 62,775 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 300.00M PHORSE। গত 24 ঘণ্টায়, PHORSE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00181314 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00005106

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PHORSE গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Planet Horse V2 (PHORSE) এর মার্কেট তথ্য

0.00%

Planet Horse V2 (PHORSE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Planet Horse V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Planet Horse V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000494084 ছিল।
গত 60 দিনে, Planet Horse V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001329157 ছিল।
গত 90 দিনে, Planet Horse V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000494084-23.61%
60 দিন$ -0.0001329157-63.52%
90 দিন$ 0--

Planet Horse V2 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Planet Horse V2 (PHORSE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PHORSE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Planet Horse V2 (PHORSE) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Planet Horse V2 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Planet Horse V2 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Planet Horse V2-এর মূল্য কত হবে?
যদি Planet Horse V2 বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Planet Horse V2-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Planet Horse V2 (PHORSE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Planet Horse V2 সম্পর্কে আরও জানুন

