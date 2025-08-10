AQUA সম্পর্কে আরও

Planet Finance প্রাইস (AQUA)

Planet Finance (AQUA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.93
$1.93
+2.10%
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Planet Finance (AQUA) এর প্রাইস

Planet Finance(AQUA) বর্তমানে 1.93USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 173.14KUSD। AQUA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Planet Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Planet Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AQUA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AQUA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Planet Finance (AQUA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Planet Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04049665 ছিল।
গত 30 দিনে, Planet Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3592681490 ছিল।
গত 60 দিনে, Planet Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3752431450 ছিল।
গত 90 দিনে, Planet Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2718027410020987 ছিল।

আজ$ +0.04049665+2.14%
30 দিন$ +0.3592681490+18.61%
60 দিন$ +0.3752431450+19.44%
Planet Finance (AQUA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Planet Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Planet Finance (AQUA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Planet Finance (AQUA) কী?

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Planet Finance (AQUA) এর টোকেনোমিক্স

Planet Finance (AQUA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AQUAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

AQUA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 AQUA থেকে VND
50,787.95
1 AQUA থেকে AUD
A$2.9529
1 AQUA থেকে GBP
1.4282
1 AQUA থেকে EUR
1.6405
1 AQUA থেকে USD
$1.93
1 AQUA থেকে MYR
RM8.1832
1 AQUA থেকে TRY
78.4931
1 AQUA থেকে JPY
¥283.71
1 AQUA থেকে ARS
ARS$2,556.285
1 AQUA থেকে RUB
154.3807
1 AQUA থেকে INR
169.2996
1 AQUA থেকে IDR
Rp31,129.0279
1 AQUA থেকে KRW
2,680.5384
1 AQUA থেকে PHP
109.5275
1 AQUA থেকে EGP
￡E.93.6822
1 AQUA থেকে BRL
R$10.4799
1 AQUA থেকে CAD
C$2.6441
1 AQUA থেকে BDT
234.1862
1 AQUA থেকে NGN
2,955.5827
1 AQUA থেকে UAH
79.7283
1 AQUA থেকে VES
Bs247.04
1 AQUA থেকে CLP
$1,864.38
1 AQUA থেকে PKR
Rs546.8848
1 AQUA থেকে KZT
1,041.5438
1 AQUA থেকে THB
฿62.3776
1 AQUA থেকে TWD
NT$57.707
1 AQUA থেকে AED
د.إ7.0831
1 AQUA থেকে CHF
Fr1.544
1 AQUA থেকে HKD
HK$15.1312
1 AQUA থেকে MAD
.د.م17.4472
1 AQUA থেকে MXN
$35.8401
1 AQUA থেকে PLN
7.0252
1 AQUA থেকে RON
лв8.3955
1 AQUA থেকে SEK
kr18.4701
1 AQUA থেকে BGN
лв3.2231
1 AQUA থেকে HUF
Ft654.8876
1 AQUA থেকে CZK
40.4914
1 AQUA থেকে KWD
د.ك0.58865
1 AQUA থেকে ILS
6.6199