Pitch প্রাইস (PITCH)
আজ Pitch (PITCH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.272809, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.76% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PITCH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PITCH-এর জন্য $ 0.272809।
Pitch বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 255,343 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 935.95K PITCH। গত 24 ঘণ্টায়, PITCH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.239624 (নিম্ন) এবং $ 0.275877 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.59 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.217811।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PITCH গত ঘণ্টায় +0.10% এবং গত 7 দিনে +20.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 372.42K-তে পৌঁছেছে।
Pitch এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 255.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 372.42K। PITCH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 935.95K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 935950.2105804858। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 255.34K।
+0.10%
+13.76%
+20.10%
+20.10%
আজকে, Pitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03300275 ছিল।
গত 30 দিনে, Pitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0356624927 ছিল।
গত 60 দিনে, Pitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0346071038 ছিল।
গত 90 দিনে, Pitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015005128796 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03300275
|+13.76%
|30 দিন
|$ +0.0356624927
|+13.07%
|60 দিন
|$ -0.0346071038
|-12.68%
|90 দিন
|$ +0.0000015005128796
|+0.00%
2040 সালে, Pitch এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটির বর্তমান দাম Pitch?
Pitch (PITCH) এর লাইভ দাম হল Tk33.56154001882940272000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Pitch বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Pitch বর্তমানে বাজারে #4150 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk31412835.76798403344000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
PITCH এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
PITCH এর প্রচলিত সরবরাহ হল 935950.2105804858 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Pitch এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Pitch এর দাম Tk29.47905115106897792000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk33.93897186593770416000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Pitch এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Pitch এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk933.7378486153872000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk26.79556976874388688000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে PITCH এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Pitch এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 13.76% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Gaming (GameFi),Base Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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