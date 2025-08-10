PirateCash প্রাইস (PIRATE)
PirateCash(PIRATE) বর্তমানে 0.01930386USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.27MUSD। PIRATE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002416688 ছিল।
গত 60 দিনে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001006696 ছিল।
গত 90 দিনে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000531097145850082 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.18%
|30 দিন
|$ -0.0002416688
|-1.25%
|60 দিন
|$ -0.0001006696
|-0.52%
|90 দিন
|$ -0.000531097145850082
|-2.67%
PirateCash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.28%
+0.18%
+0.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pirate network for P2P services
PirateCash (PIRATE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIRATEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
