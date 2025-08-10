PIRATE সম্পর্কে আরও

PirateCash লোগো

PirateCash প্রাইস (PIRATE)

তালিকাভুক্ত নয়

PirateCash (PIRATE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01930715
$0.01930715$0.01930715
+0.20%1D
USD

আজকে PirateCash (PIRATE) এর প্রাইস

PirateCash(PIRATE) বর্তমানে 0.01930386USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.27MUSD। PIRATE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

PirateCash এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.18%
PirateCash এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
65.61M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PIRATE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PIRATE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ PirateCash (PIRATE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002416688 ছিল।
গত 60 দিনে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001006696 ছিল।
গত 90 দিনে, PirateCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000531097145850082 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.18%
30 দিন$ -0.0002416688-1.25%
60 দিন$ -0.0001006696-0.52%
90 দিন$ -0.000531097145850082-2.67%

PirateCash (PIRATE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

PirateCash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01921234
$ 0.01921234$ 0.01921234

$ 0.01937302
$ 0.01937302$ 0.01937302

$ 0.242252
$ 0.242252$ 0.242252

-0.28%

+0.18%

+0.71%

PirateCash (PIRATE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

65.61M
65.61M 65.61M

PirateCash (PIRATE) কী?

Pirate network for P2P services

PirateCash (PIRATE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PirateCash (PIRATE) এর টোকেনোমিক্স

PirateCash (PIRATE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIRATEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

PIRATE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PIRATE থেকে VND
507.9810759
1 PIRATE থেকে AUD
A$0.0295349058
1 PIRATE থেকে GBP
0.0142848564
1 PIRATE থেকে EUR
0.016408281
1 PIRATE থেকে USD
$0.01930386
1 PIRATE থেকে MYR
RM0.0818483664
1 PIRATE থেকে TRY
0.7850879862
1 PIRATE থেকে JPY
¥2.83766742
1 PIRATE থেকে ARS
ARS$25.56796257
1 PIRATE থেকে RUB
1.5441157614
1 PIRATE থেকে INR
1.6933345992
1 PIRATE থেকে IDR
Rp311.3525370558
1 PIRATE থেকে KRW
26.8107450768
1 PIRATE থেকে PHP
1.095494055
1 PIRATE থেকে EGP
￡E.0.9370093644
1 PIRATE থেকে BRL
R$0.1048199598
1 PIRATE থেকে CAD
C$0.0264462882
1 PIRATE থেকে BDT
2.3423303724
1 PIRATE থেকে NGN
29.5617381654
1 PIRATE থেকে UAH
0.7974424566
1 PIRATE থেকে VES
Bs2.47089408
1 PIRATE থেকে CLP
$18.64752876
1 PIRATE থেকে PKR
Rs5.4699417696
1 PIRATE থেকে KZT
10.4175210876
1 PIRATE থেকে THB
฿0.6239007552
1 PIRATE থেকে TWD
NT$0.577185414
1 PIRATE থেকে AED
د.إ0.0708451662
1 PIRATE থেকে CHF
Fr0.015443088
1 PIRATE থেকে HKD
HK$0.1513422624
1 PIRATE থেকে MAD
.د.م0.1745068944
1 PIRATE থেকে MXN
$0.3584726802
1 PIRATE থেকে PLN
0.0702660504
1 PIRATE থেকে RON
лв0.083971791
1 PIRATE থেকে SEK
kr0.1847379402
1 PIRATE থেকে BGN
лв0.0322374462
1 PIRATE থেকে HUF
Ft6.5501857752
1 PIRATE থেকে CZK
0.4049949828
1 PIRATE থেকে KWD
د.ك0.0058876773
1 PIRATE থেকে ILS
0.0662122398