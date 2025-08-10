PIRATE সম্পর্কে আরও

Pirate Nation Token প্রাইস (PIRATE)

Pirate Nation Token (PIRATE) লাইভ প্রাইস চার্ট

+10.40%1D
USD

আজকে Pirate Nation Token (PIRATE) এর প্রাইস

Pirate Nation Token(PIRATE) বর্তমানে 0.053175USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.59MUSD। PIRATE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Pirate Nation Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+10.50%
Pirate Nation Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
199.24M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PIRATE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য।

USD এ Pirate Nation Token (PIRATE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00505303 ছিল।
গত 30 দিনে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0193027377 ছিল।
গত 60 দিনে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019189528 ছিল।
গত 90 দিনে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03577613542234852 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00505303+10.50%
30 দিন$ +0.0193027377+36.30%
60 দিন$ -0.0019189528-3.60%
90 দিন$ -0.03577613542234852-40.21%

Pirate Nation Token (PIRATE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Pirate Nation Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.04765353
$ 0.053208
$ 0.475661
+0.87%

+10.50%

+10.35%

Pirate Nation Token (PIRATE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.59M
--
199.24M
Pirate Nation Token (PIRATE) কী?

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Pirate Nation Token (PIRATE) এর টোকেনোমিক্স

Pirate Nation Token (PIRATE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIRATEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PIRATE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PIRATE থেকে VND
1,399.300125
1 PIRATE থেকে AUD
A$0.08135775
1 PIRATE থেকে GBP
0.0393495
1 PIRATE থেকে EUR
0.04519875
1 PIRATE থেকে USD
$0.053175
1 PIRATE থেকে MYR
RM0.225462
1 PIRATE থেকে TRY
2.16262725
1 PIRATE থেকে JPY
¥7.816725
1 PIRATE থেকে ARS
ARS$70.4302875
1 PIRATE থেকে RUB
4.25346825
1 PIRATE থেকে INR
4.664511
1 PIRATE থেকে IDR
Rp857.66117025
1 PIRATE থেকে KRW
73.853694
1 PIRATE থেকে PHP
3.01768125
1 PIRATE থেকে EGP
￡E.2.5811145
1 PIRATE থেকে BRL
R$0.28874025
1 PIRATE থেকে CAD
C$0.07284975
1 PIRATE থেকে BDT
6.4522545
1 PIRATE থেকে NGN
81.43166325
1 PIRATE থেকে UAH
2.19665925
1 PIRATE থেকে VES
Bs6.8064
1 PIRATE থেকে CLP
$51.36705
1 PIRATE থেকে PKR
Rs15.067668
1 PIRATE থেকে KZT
28.6964205
1 PIRATE থেকে THB
฿1.718616
1 PIRATE থেকে TWD
NT$1.5899325
1 PIRATE থেকে AED
د.إ0.19515225
1 PIRATE থেকে CHF
Fr0.04254
1 PIRATE থেকে HKD
HK$0.416892
1 PIRATE থেকে MAD
.د.م0.480702
1 PIRATE থেকে MXN
$0.98745975
1 PIRATE থেকে PLN
0.193557
1 PIRATE থেকে RON
лв0.23131125
1 PIRATE থেকে SEK
kr0.50888475
1 PIRATE থেকে BGN
лв0.08880225
1 PIRATE থেকে HUF
Ft18.043341
1 PIRATE থেকে CZK
1.1156115
1 PIRATE থেকে KWD
د.ك0.016218375
1 PIRATE থেকে ILS
0.18239025