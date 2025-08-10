Pirate Nation Token প্রাইস (PIRATE)
Pirate Nation Token(PIRATE) বর্তমানে 0.053175USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.59MUSD। PIRATE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00505303 ছিল।
গত 30 দিনে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0193027377 ছিল।
গত 60 দিনে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019189528 ছিল।
গত 90 দিনে, Pirate Nation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03577613542234852 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00505303
|+10.50%
|30 দিন
|$ +0.0193027377
|+36.30%
|60 দিন
|$ -0.0019189528
|-3.60%
|90 দিন
|$ -0.03577613542234852
|-40.21%
Pirate Nation Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.87%
+10.50%
+10.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises
Pirate Nation Token (PIRATE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIRATEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PIRATE থেকে VND
₫1,399.300125
|1 PIRATE থেকে AUD
A$0.08135775
|1 PIRATE থেকে GBP
￡0.0393495
|1 PIRATE থেকে EUR
€0.04519875
|1 PIRATE থেকে USD
$0.053175
|1 PIRATE থেকে MYR
RM0.225462
|1 PIRATE থেকে TRY
₺2.16262725
|1 PIRATE থেকে JPY
¥7.816725
|1 PIRATE থেকে ARS
ARS$70.4302875
|1 PIRATE থেকে RUB
₽4.25346825
|1 PIRATE থেকে INR
₹4.664511
|1 PIRATE থেকে IDR
Rp857.66117025
|1 PIRATE থেকে KRW
₩73.853694
|1 PIRATE থেকে PHP
₱3.01768125
|1 PIRATE থেকে EGP
￡E.2.5811145
|1 PIRATE থেকে BRL
R$0.28874025
|1 PIRATE থেকে CAD
C$0.07284975
|1 PIRATE থেকে BDT
৳6.4522545
|1 PIRATE থেকে NGN
₦81.43166325
|1 PIRATE থেকে UAH
₴2.19665925
|1 PIRATE থেকে VES
Bs6.8064
|1 PIRATE থেকে CLP
$51.36705
|1 PIRATE থেকে PKR
Rs15.067668
|1 PIRATE থেকে KZT
₸28.6964205
|1 PIRATE থেকে THB
฿1.718616
|1 PIRATE থেকে TWD
NT$1.5899325
|1 PIRATE থেকে AED
د.إ0.19515225
|1 PIRATE থেকে CHF
Fr0.04254
|1 PIRATE থেকে HKD
HK$0.416892
|1 PIRATE থেকে MAD
.د.م0.480702
|1 PIRATE থেকে MXN
$0.98745975
|1 PIRATE থেকে PLN
zł0.193557
|1 PIRATE থেকে RON
лв0.23131125
|1 PIRATE থেকে SEK
kr0.50888475
|1 PIRATE থেকে BGN
лв0.08880225
|1 PIRATE থেকে HUF
Ft18.043341
|1 PIRATE থেকে CZK
Kč1.1156115
|1 PIRATE থেকে KWD
د.ك0.016218375
|1 PIRATE থেকে ILS
₪0.18239025