Pino TRX প্রাইস (PINO)
Pino TRX(PINO) বর্তমানে 0.0000653USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 65.30KUSD। PINO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PINO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PINO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Pino TRX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Pino TRX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000274401 ছিল।
গত 60 দিনে, Pino TRX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000266409 ছিল।
গত 90 দিনে, Pino TRX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000188306952561027 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000274401
|+42.02%
|60 দিন
|$ +0.0000266409
|+40.80%
|90 দিন
|$ -0.00000188306952561027
|-2.80%
Pino TRX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange
Pino TRX (PINO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PINOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
