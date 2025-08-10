PIM PIMLING প্রাইস (PIM)
PIM PIMLING(PIM) বর্তমানে 0.0000244USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.22KUSD। PIM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PIM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PIM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PIM PIMLING থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PIM PIMLING থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000004593 ছিল।
গত 60 দিনে, PIM PIMLING থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000118 ছিল।
গত 90 দিনে, PIM PIMLING থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000108506389723077 ছিল।
PIM PIMLING এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
+0.19%
+5.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness.
PIM PIMLING (PIM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
