Pickle Finance লোগো

Pickle Finance প্রাইস (PICKLE)

তালিকাভুক্ত নয়

Pickle Finance (PICKLE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.075335
$0.075335$0.075335
+12.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Pickle Finance (PICKLE) এর প্রাইস

Pickle Finance(PICKLE) বর্তমানে 0.075335USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 125.17KUSD। PICKLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Pickle Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+12.38%
Pickle Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.66M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PICKLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PICKLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Pickle Finance (PICKLE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Pickle Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0083016 ছিল।
গত 30 দিনে, Pickle Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0368547935 ছিল।
গত 60 দিনে, Pickle Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0402262909 ছিল।
গত 90 দিনে, Pickle Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10176354024043803 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0083016+12.38%
30 দিন$ +0.0368547935+48.92%
60 দিন$ -0.0402262909-53.39%
90 দিন$ -0.10176354024043803-57.46%

Pickle Finance (PICKLE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Pickle Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.06699
$ 0.06699$ 0.06699

$ 0.076996
$ 0.076996$ 0.076996

$ 85.24
$ 85.24$ 85.24

+0.13%

+12.38%

+21.33%

Pickle Finance (PICKLE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 125.17K
$ 125.17K$ 125.17K

--
----

1.66M
1.66M 1.66M

Pickle Finance (PICKLE) কী?

Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Pickle Finance (PICKLE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Pickle Finance (PICKLE) এর টোকেনোমিক্স

Pickle Finance (PICKLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PICKLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pickle Finance (PICKLE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

