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Philip Morris xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 193.84 USD। PMX-এর মার্কেট ক্যাপ 233,182 USD। PMX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Philip Morris xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 193.84 USD। PMX-এর মার্কেট ক্যাপ 233,182 USD। PMX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PMX সম্পর্কে আরও

PMX প্রাইসের তথ্য

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Philip Morris xStock লোগো

Philip Morris xStock প্রাইস (PMX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PMX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$193.84
$193.84$193.84
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Philip Morris xStock (PMX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:23:43 (UTC+8)

Philip Morris xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Philip Morris xStock (PMX)-এর লাইভ প্রাইস $ 193.84, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PMX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PMX-এর জন্য $ 193.84

Philip Morris xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 233,182 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.20K PMX। গত 24 ঘণ্টায়, PMX এর ট্রেড হয়েছে $ 186.21 (নিম্ন) এবং $ 193.85 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 289.84 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 144.78

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PMX গত ঘণ্টায় +2.23% এবং গত 7 দিনে +2.34% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 140.09-তে পৌঁছেছে।

Philip Morris xStock (PMX) এর মার্কেট তথ্য

$ 233.18K
$ 233.18K$ 233.18K

$ 140.09
$ 140.09$ 140.09

$ 92.02M
$ 92.02M$ 92.02M

1.20K
1.20K 1.20K

474,705.2824436609
474,705.2824436609 474,705.2824436609

Philip Morris xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 233.18K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 140.09। PMX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.20K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 474705.2824436609। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 92.02M

Philip Morris xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 186.21
$ 186.21$ 186.21
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 193.85
$ 193.85$ 193.85
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 186.21
$ 186.21$ 186.21

$ 193.85
$ 193.85$ 193.85

$ 289.84
$ 289.84$ 289.84

$ 144.78
$ 144.78$ 144.78

+2.23%

+4.08%

+2.34%

+2.34%

Philip Morris xStock (PMX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Philip Morris xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.6 ছিল।
গত 30 দিনে, Philip Morris xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.5473495360 ছিল।
গত 60 দিনে, Philip Morris xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12.1657860800 ছিল।
গত 90 দিনে, Philip Morris xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00602033628942 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +7.6+4.08%
30 দিন$ +3.5473495360+1.83%
60 দিন$ +12.1657860800+6.28%
90 দিন$ +0.00602033628942+0.00%

Philip Morris xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Philip Morris xStock (PMX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PMX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Philip Morris xStock (PMX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Philip Morris xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Philip Morris xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? PMX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Philip Morris xStock প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Philip Morris xStock সম্পর্কে

Philip Morris xStock-এর বর্তমান দাম কত?

Tk23846.6066634527872000 এ ট্রেডিং করছে, Philip Morris xStock গত ২৪ ঘন্টায় 4.08% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে PMX-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 1202.9750114728952 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Philip Morris xStock-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk28686542.68983309856000, বিশ্বের #4297 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

PMX ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk22907.9479302597168000 থেকে Tk23847.8368845972080000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Philip Morris xStock কীভাবে Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem টোকেন হিসেবে, PMX উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Philip Morris xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:23:43 (UTC+8)

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