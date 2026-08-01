Phantasma Phoenix প্রাইস (SOUL)
আজ Phantasma Phoenix (SOUL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01248313, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SOUL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SOUL-এর জন্য $ 0.01248313।
Phantasma Phoenix বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,712,694 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 137.20M SOUL। গত 24 ঘণ্টায়, SOUL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0101413 (নিম্ন) এবং $ 0.01281455 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.96 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00499627।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SOUL গত ঘণ্টায় -1.53% এবং গত 7 দিনে +25.82% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 36.60K-তে পৌঁছেছে।
Phantasma Phoenix এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.71M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 36.60K। SOUL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 137.20M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 137197696.9509012। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.71M।
-1.53%
+14.26%
+25.82%
+25.82%
আজকে, Phantasma Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00155781 ছিল।
গত 30 দিনে, Phantasma Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001961074 ছিল।
গত 60 দিনে, Phantasma Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033459694 ছিল।
গত 90 দিনে, Phantasma Phoenix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000000176180863 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00155781
|+14.26%
|30 দিন
|$ +0.0001961074
|+1.57%
|60 দিন
|$ +0.0033459694
|+26.80%
|90 দিন
|$ +0.000000000176180863
|+0.00%
2040 সালে, Phantasma Phoenix এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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SOUL-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk1.5357010474553621104000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 14.25% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Phantasma Phoenix-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, SOUL উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
SOUL-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের SOUL বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Phantasma Phoenix-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk1.247604169191465904000 থেকে Tk1.5764730366237562640000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
SOUL-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং SOUL-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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