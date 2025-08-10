PewPew প্রাইস (PEWPEW)
PewPew(PEWPEW) বর্তমানে 0.00003532USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.32KUSD। PEWPEW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PEWPEW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PEWPEW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PewPew থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000290777422022045 ছিল।
গত 30 দিনে, PewPew থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, PewPew থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, PewPew থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
PewPew এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+3.35%
-89.16%
--
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem. The project has been fully taken over by the community, with no centralized team or core leadership.
PewPew (PEWPEW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PEWPEWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
