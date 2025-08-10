PettAI প্রাইস (AIP)
PettAI(AIP) বর্তমানে 0.00770671USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.96MUSD। AIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AIP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AIP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PettAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000295733768425758 ছিল।
গত 30 দিনে, PettAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033361530 ছিল।
গত 60 দিনে, PettAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024142995 ছিল।
গত 90 দিনে, PettAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002039693839936339 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000295733768425758
|-3.69%
|30 দিন
|$ +0.0033361530
|+43.29%
|60 দিন
|$ +0.0024142995
|+31.33%
|90 দিন
|$ +0.002039693839936339
|+35.99%
PettAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.15%
-3.69%
+23.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.
PettAI (AIP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AIPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 AIP থেকে VND
₫202.80207365
|1 AIP থেকে AUD
A$0.0117912663
|1 AIP থেকে GBP
￡0.0057029654
|1 AIP থেকে EUR
€0.0065507035
|1 AIP থেকে USD
$0.00770671
|1 AIP থেকে MYR
RM0.0326764504
|1 AIP থেকে TRY
₺0.3134318957
|1 AIP থেকে JPY
¥1.13288637
|1 AIP থেকে ARS
ARS$10.207537395
|1 AIP থেকে RUB
₽0.6164597329
|1 AIP থেকে INR
₹0.6760326012
|1 AIP থেকে IDR
Rp124.3017567913
|1 AIP থেকে KRW
₩10.7036953848
|1 AIP থেকে PHP
₱0.4373557925
|1 AIP থেকে EGP
￡E.0.3740837034
|1 AIP থেকে BRL
R$0.0418474353
|1 AIP থেকে CAD
C$0.0105581927
|1 AIP থেকে BDT
৳0.9351321914
|1 AIP থেকে NGN
₦11.8019786269
|1 AIP থেকে UAH
₴0.3183641901
|1 AIP থেকে VES
Bs0.98645888
|1 AIP থেকে CLP
$7.44468186
|1 AIP থেকে PKR
Rs2.1837733456
|1 AIP থেকে KZT
₸4.1590031186
|1 AIP থেকে THB
฿0.2490808672
|1 AIP থেকে TWD
NT$0.230430629
|1 AIP থেকে AED
د.إ0.0282836257
|1 AIP থেকে CHF
Fr0.006165368
|1 AIP থেকে HKD
HK$0.0604206064
|1 AIP থেকে MAD
.د.م0.0696686584
|1 AIP থেকে MXN
$0.1431136047
|1 AIP থেকে PLN
zł0.0280524244
|1 AIP থেকে RON
лв0.0335241885
|1 AIP থেকে SEK
kr0.0737532147
|1 AIP থেকে BGN
лв0.0128702057
|1 AIP থেকে HUF
Ft2.6150408372
|1 AIP থেকে CZK
Kč0.1616867758
|1 AIP থেকে KWD
د.ك0.00235054655
|1 AIP থেকে ILS
₪0.0264340153