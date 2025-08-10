Peruvian National Football Team Fan Token প্রাইস (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token(FPFT) বর্তমানে 0.0015146USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.70KUSD। FPFT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FPFT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FPFT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Peruvian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Peruvian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000770478 ছিল।
গত 60 দিনে, Peruvian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016869540 ছিল।
গত 90 দিনে, Peruvian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004428517704576668 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.59%
|30 দিন
|$ +0.0000770478
|+5.09%
|60 দিন
|$ +0.0016869540
|+111.38%
|90 দিন
|$ +0.0004428517704576668
|+41.32%
Peruvian National Football Team Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-1.59%
+5.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FPFTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 FPFT থেকে VND
₫39.856699
|1 FPFT থেকে AUD
A$0.002317338
|1 FPFT থেকে GBP
￡0.001120804
|1 FPFT থেকে EUR
€0.00128741
|1 FPFT থেকে USD
$0.0015146
|1 FPFT থেকে MYR
RM0.006421904
|1 FPFT থেকে TRY
₺0.061780534
|1 FPFT থেকে JPY
¥0.2226462
|1 FPFT থেকে ARS
ARS$2.0060877
|1 FPFT থেকে RUB
₽0.120759058
|1 FPFT থেকে INR
₹0.132860712
|1 FPFT থেকে IDR
Rp24.429028838
|1 FPFT থেকে KRW
₩2.103597648
|1 FPFT থেকে PHP
₱0.08595355
|1 FPFT থেকে EGP
￡E.0.072958282
|1 FPFT থেকে BRL
R$0.008224278
|1 FPFT থেকে CAD
C$0.002075002
|1 FPFT থেকে BDT
৳0.183781564
|1 FPFT থেকে NGN
₦2.319443294
|1 FPFT থেকে UAH
₴0.062568126
|1 FPFT থেকে VES
Bs0.1938688
|1 FPFT থেকে CLP
$1.4676474
|1 FPFT থেকে PKR
Rs0.429177056
|1 FPFT থেকে KZT
₸0.817369036
|1 FPFT থেকে THB
฿0.048497492
|1 FPFT থেকে TWD
NT$0.04528654
|1 FPFT থেকে AED
د.إ0.005558582
|1 FPFT থেকে CHF
Fr0.00121168
|1 FPFT থেকে HKD
HK$0.011874464
|1 FPFT থেকে MAD
.د.م0.013691984
|1 FPFT থেকে MXN
$0.028126122
|1 FPFT থেকে PLN
zł0.005513144
|1 FPFT থেকে RON
лв0.00658851
|1 FPFT থেকে SEK
kr0.014494722
|1 FPFT থেকে BGN
лв0.002529382
|1 FPFT থেকে HUF
Ft0.513934072
|1 FPFT থেকে CZK
Kč0.031776308
|1 FPFT থেকে KWD
د.ك0.0004589238
|1 FPFT থেকে ILS
₪0.005195078