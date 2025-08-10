Pepper Meme প্রাইস (PEPPER)
Pepper Meme(PEPPER) বর্তমানে 0.01008552USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.09MUSD। PEPPER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PEPPER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PEPPER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Pepper Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00178576 ছিল।
গত 30 দিনে, Pepper Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0045569415 ছিল।
গত 60 দিনে, Pepper Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0087119790 ছিল।
গত 90 দিনে, Pepper Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004849366145700205 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00178576
|+21.52%
|30 দিন
|$ +0.0045569415
|+45.18%
|60 দিন
|$ +0.0087119790
|+86.38%
|90 দিন
|$ +0.004849366145700205
|+92.61%
Pepper Meme এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.73%
+21.52%
+40.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
Pepper Meme (PEPPER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
