Pepe Clanker প্রাইস (PEPEC)
Pepe Clanker(PEPEC) বর্তমানে 0.203942USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 204.16KUSD। PEPEC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Pepe Clanker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02285173 ছিল।
গত 30 দিনে, Pepe Clanker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0302486366 ছিল।
গত 60 দিনে, Pepe Clanker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0110507808 ছিল।
গত 90 দিনে, Pepe Clanker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03884473745074075 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02285173
|+12.62%
|30 দিন
|$ +0.0302486366
|+14.83%
|60 দিন
|$ -0.0110507808
|-5.41%
|90 দিন
|$ -0.03884473745074075
|-15.99%
Pepe Clanker এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.63%
+12.62%
+0.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens.
Pepe Clanker (PEPEC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PEPECটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 PEPEC থেকে VND
₫5,366.73373
|1 PEPEC থেকে AUD
A$0.31203126
|1 PEPEC থেকে GBP
￡0.15091708
|1 PEPEC থেকে EUR
€0.1733507
|1 PEPEC থেকে USD
$0.203942
|1 PEPEC থেকে MYR
RM0.86471408
|1 PEPEC থেকে TRY
₺8.29432114
|1 PEPEC থেকে JPY
¥29.979474
|1 PEPEC থেকে ARS
ARS$270.121179
|1 PEPEC থেকে RUB
₽16.31332058
|1 PEPEC থেকে INR
₹17.88979224
|1 PEPEC থেকে IDR
Rp3,289.38663626
|1 PEPEC থেকে KRW
₩283.25096496
|1 PEPEC থেকে PHP
₱11.5737085
|1 PEPEC থেকে EGP
￡E.9.89934468
|1 PEPEC থেকে BRL
R$1.10740506
|1 PEPEC থেকে CAD
C$0.27940054
|1 PEPEC থেকে BDT
৳24.74632228
|1 PEPEC থেকে NGN
₦312.31473938
|1 PEPEC থেকে UAH
₴8.42484402
|1 PEPEC থেকে VES
Bs26.104576
|1 PEPEC থেকে CLP
$197.007972
|1 PEPEC থেকে PKR
Rs57.78900512
|1 PEPEC থেকে KZT
₸110.05933972
|1 PEPEC থেকে THB
฿6.59140544
|1 PEPEC থেকে TWD
NT$6.0978658
|1 PEPEC থেকে AED
د.إ0.74846714
|1 PEPEC থেকে CHF
Fr0.1631536
|1 PEPEC থেকে HKD
HK$1.59890528
|1 PEPEC থেকে MAD
.د.م1.84363568
|1 PEPEC থেকে MXN
$3.78720294
|1 PEPEC থেকে PLN
zł0.74234888
|1 PEPEC থেকে RON
лв0.8871477
|1 PEPEC থেকে SEK
kr1.95172494
|1 PEPEC থেকে BGN
лв0.34058314
|1 PEPEC থেকে HUF
Ft69.20159944
|1 PEPEC থেকে CZK
Kč4.27870316
|1 PEPEC থেকে KWD
د.ك0.06220231
|1 PEPEC থেকে ILS
₪0.69952106