Peoples Reserve প্রাইস (PRN)
আজ Peoples Reserve (PRN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.05599, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PRN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PRN-এর জন্য $ 0.05599।
Peoples Reserve বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 38,001,855 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 678.73M PRN। গত 24 ঘণ্টায়, PRN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.057324 (নিম্ন) এবং $ 0.058421 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 18.91 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.04695826।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PRN গত ঘণ্টায় -4.13% এবং গত 7 দিনে -0.22% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.06K-তে পৌঁছেছে।
Peoples Reserve এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 38.00M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.06K। PRN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 678.73M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 55.99M।
-4.13%
-2.32%
-0.22%
-0.22%
আজকে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001333293423938328 ছিল।
গত 30 দিনে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0201685162 ছিল।
গত 60 দিনে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0558241800 ছিল।
গত 90 দিনে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000035682650311 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001333293423938328
|-2.32%
|30 দিন
|$ -0.0201685162
|-36.02%
|60 দিন
|$ -0.0558241800
|-99.70%
|90 দিন
|$ +0.00000035682650311
|+0.00%
2040 সালে, Peoples Reserve এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Peoples Reserve-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Peoples Reserve-এর লাইভ দাম হলো Tk6.8880081876120592000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -2.32% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
PRN-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
PRN-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk7.05211968827779392000 থেকে Tk7.18707494782075568000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Peoples Reserve-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
PRN বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে PRN মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Peoples Reserve-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Peoples Reserve-এর বাজার মূল্য Tk4675068554.82133005840000 হওয়ায় এটি #533 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
PRN-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Peoples Reserve-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk2326.3481840997328000, আর ATL হলো Tk5.7769044357209475808000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
PRN-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (678730084.5681863 টোকেন), Ethereum Ecosystem,CeFi-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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