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Peoples Reserve-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.05599 USD। PRN-এর মার্কেট ক্যাপ 38,001,855 USD। PRN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Peoples Reserve-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.05599 USD। PRN-এর মার্কেট ক্যাপ 38,001,855 USD। PRN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PRN সম্পর্কে আরও

PRN প্রাইসের তথ্য

PRN কী

PRN হোয়াইটপেপার

PRN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PRN টোকেনোমিক্স

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Peoples Reserve প্রাইস (PRN)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PRN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.055999
$0.055999$0.055999
-0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Peoples Reserve (PRN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:19:18 (UTC+8)

Peoples Reserve-এর আজকের প্রাইস

আজ Peoples Reserve (PRN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.05599, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PRN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PRN-এর জন্য $ 0.05599

Peoples Reserve বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 38,001,855 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 678.73M PRN। গত 24 ঘণ্টায়, PRN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.057324 (নিম্ন) এবং $ 0.058421 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 18.91 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.04695826

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PRN গত ঘণ্টায় -4.13% এবং গত 7 দিনে -0.22% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.06K-তে পৌঁছেছে।

Peoples Reserve (PRN) এর মার্কেট তথ্য

$ 38.00M
$ 38.00M$ 38.00M

$ 5.06K
$ 5.06K$ 5.06K

$ 55.99M
$ 55.99M$ 55.99M

678.73M
678.73M 678.73M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Peoples Reserve এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 38.00M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.06K। PRN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 678.73M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 55.99M

Peoples Reserve-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.057324
$ 0.057324$ 0.057324
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.058421
$ 0.058421$ 0.058421
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.057324
$ 0.057324$ 0.057324

$ 0.058421
$ 0.058421$ 0.058421

$ 18.91
$ 18.91$ 18.91

$ 0.04695826
$ 0.04695826$ 0.04695826

-4.13%

-2.32%

-0.22%

-0.22%

Peoples Reserve (PRN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001333293423938328 ছিল।
গত 30 দিনে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0201685162 ছিল।
গত 60 দিনে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0558241800 ছিল।
গত 90 দিনে, Peoples Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000035682650311 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001333293423938328-2.32%
30 দিন$ -0.0201685162-36.02%
60 দিন$ -0.0558241800-99.70%
90 দিন$ +0.00000035682650311+0.00%

Peoples Reserve এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Peoples Reserve (PRN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PRN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Peoples Reserve (PRN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Peoples Reserve এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Peoples Reserve সম্পর্কে

আজ Peoples Reserve-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Peoples Reserve-এর লাইভ দাম হলো Tk6.8880081876120592000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -2.32% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

PRN-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

PRN-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk7.05211968827779392000 থেকে Tk7.18707494782075568000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Peoples Reserve-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

PRN বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে PRN মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Peoples Reserve-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Peoples Reserve-এর বাজার মূল্য Tk4675068554.82133005840000 হওয়ায় এটি #533 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

PRN-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Peoples Reserve-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk2326.3481840997328000, আর ATL হলো Tk5.7769044357209475808000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

PRN-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (678730084.5681863 টোকেন), Ethereum Ecosystem,CeFi-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Peoples Reserve সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:19:18 (UTC+8)

Peoples Reserve (PRN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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