Penumbra প্রাইস (UM)
Penumbra(UM) বর্তমানে 0.04671127USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.68MUSD। UM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Penumbra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00680057 ছিল।
গত 30 দিনে, Penumbra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0346507143 ছিল।
গত 60 দিনে, Penumbra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0407261596 ছিল।
গত 90 দিনে, Penumbra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.35467349445817406 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00680057
|+17.04%
|30 দিন
|$ -0.0346507143
|-74.18%
|60 দিন
|$ -0.0407261596
|-87.18%
|90 দিন
|$ -0.35467349445817406
|-88.36%
Penumbra এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.54%
+17.04%
-13.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.
