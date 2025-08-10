PC সম্পর্কে আরও

Pentagon Chain লোগো

Pentagon Chain প্রাইস (PC)

তালিকাভুক্ত নয়

Pentagon Chain (PC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$20.42
$20.42$20.42
+0.50%1D
mexc
USD

আজকে Pentagon Chain (PC) এর প্রাইস

Pentagon Chain(PC) বর্তমানে 20.42USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.08MUSD। PC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Pentagon Chain এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.58%
Pentagon Chain এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
199.77K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Pentagon Chain (PC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Pentagon Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.11759 ছিল।
গত 30 দিনে, Pentagon Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.2009104100 ছিল।
গত 60 দিনে, Pentagon Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Pentagon Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.11759+0.58%
30 দিন$ +1.2009104100+5.88%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Pentagon Chain (PC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Pentagon Chain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 20.29
$ 20.29$ 20.29

$ 20.43
$ 20.43$ 20.43

$ 21.09
$ 21.09$ 21.09

--

+0.58%

+1.06%

Pentagon Chain (PC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

--
----

199.77K
199.77K 199.77K

Pentagon Chain (PC) কী?

Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Pentagon Chain (PC) এর টোকেনোমিক্স

Pentagon Chain (PC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

