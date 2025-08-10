Penguin Tariff প্রাইস (PT)
Penguin Tariff(PT) বর্তমানে 0.00002313USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.03KUSD। PT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Penguin Tariff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Penguin Tariff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000059788 ছিল।
গত 60 দিনে, Penguin Tariff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000024398 ছিল।
গত 90 দিনে, Penguin Tariff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001866754907558379 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ -0.0000059788
|-25.84%
|60 দিন
|$ -0.0000024398
|-10.54%
|90 দিন
|$ -0.00001866754907558379
|-44.66%
Penguin Tariff এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.64%
-0.01%
+10.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070
Penguin Tariff (PT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
