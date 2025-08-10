Pencils Protocol প্রাইস (DAPP)
Pencils Protocol(DAPP) বর্তমানে 0.00404963USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 231.19KUSD। DAPP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DAPP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAPP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Pencils Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000195049022280608 ছিল।
গত 30 দিনে, Pencils Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010983264 ছিল।
গত 60 দিনে, Pencils Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025321072 ছিল।
গত 90 দিনে, Pencils Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.008128259720930866 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000195049022280608
|-4.59%
|30 দিন
|$ -0.0010983264
|-27.12%
|60 দিন
|$ -0.0025321072
|-62.52%
|90 দিন
|$ -0.008128259720930866
|-66.74%
Pencils Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.27%
-4.59%
+3.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.
Pencils Protocol (DAPP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DAPPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
