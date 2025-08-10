PayAI Network প্রাইস (PAYAI)
PayAI Network(PAYAI) বর্তমানে 0.00071905USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 715.20KUSD। PAYAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PAYAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PAYAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PayAI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PayAI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003171934 ছিল।
গত 60 দিনে, PayAI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004553701 ছিল।
গত 90 দিনে, PayAI Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002061077680400871 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.29%
|30 দিন
|$ -0.0003171934
|-44.11%
|60 দিন
|$ -0.0004553701
|-63.32%
|90 দিন
|$ +0.0002061077680400871
|+40.18%
PayAI Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.25%
-0.29%
-18.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
