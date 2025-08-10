PawPaw প্রাইস (PAWPAW)
PawPaw(PAWPAW) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.12KUSD। PAWPAW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, PawPaw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PawPaw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, PawPaw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, PawPaw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.31%
|30 দিন
|$ 0
|+18.99%
|60 দিন
|$ 0
|+6.13%
|90 দিন
|$ 0
|--
PawPaw এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.59%
+0.31%
-0.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This is a community driven project launched on pump.fun centered around a patient and wise dog. The tagline for this community is “all dogs go to Valhalla” which means all dogs (community members) will quote unquote “make it” it is up for interpretation to those that resonate with the virtues of this meme. Our goal is to put paw prints on the moon. Basically to leave our mark as one of the strongest cults in blockchain history.
PawPaw (PAWPAW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PAWPAWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
