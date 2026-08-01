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Parquet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। PARQ-এর মার্কেট ক্যাপ 22,945 USD। PARQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Parquet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। PARQ-এর মার্কেট ক্যাপ 22,945 USD। PARQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PARQ সম্পর্কে আরও

PARQ প্রাইসের তথ্য

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Parquet প্রাইস (PARQ)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PARQ থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00002603
$0.00002603$0.00002603
-4.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Parquet (PARQ) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:15:13 (UTC+8)

Parquet-এর আজকের প্রাইস

আজ Parquet (PARQ)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.78% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PARQ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PARQ-এর জন্য $ 0

Parquet বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 22,945 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 881.36M PARQ। গত 24 ঘণ্টায়, PARQ এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00220754 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PARQ গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -7.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Parquet (PARQ) এর মার্কেট তথ্য

$ 22.95K
$ 22.95K$ 22.95K

--
----

$ 26.03K
$ 26.03K$ 26.03K

881.36M
881.36M 881.36M

999,972,646.06546
999,972,646.06546 999,972,646.06546

Parquet এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 22.95K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। PARQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 881.36M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999972646.06546। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 26.03K

Parquet-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220754
$ 0.00220754$ 0.00220754

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-4.78%

-7.73%

-7.73%

Parquet (PARQ) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Parquet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Parquet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Parquet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Parquet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-4.78%
30 দিন$ 0-55.64%
60 দিন$ 0-92.06%
90 দিন$ 0--

Parquet এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Parquet (PARQ) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PARQ এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Parquet (PARQ) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Parquet এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Parquet সম্পর্কে

কোনটি Parquet-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

Parquet (PARQ) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -4.78% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ Parquet-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

PARQ-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

Parquet বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #7230 বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk2822742.41587352560000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

PARQ-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

881364436.511298 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে Parquet-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk এবং Tk দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

Parquet কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem টোকেনের বিপরীতে, PARQ ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Parquet সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:15:13 (UTC+8)

Parquet (PARQ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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