ParagonsDAO প্রাইস (PDT)
ParagonsDAO(PDT) বর্তমানে 0.02678348USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.33MUSD। PDT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PDT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PDT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ParagonsDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00123323 ছিল।
গত 30 দিনে, ParagonsDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003437632 ছিল।
গত 60 দিনে, ParagonsDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013606114 ছিল।
গত 90 দিনে, ParagonsDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.013177852827032806 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00123323
|+4.83%
|30 দিন
|$ -0.0003437632
|-1.28%
|60 দিন
|$ -0.0013606114
|-5.08%
|90 দিন
|$ -0.013177852827032806
|-32.97%
ParagonsDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.48%
+4.83%
+16.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!
