SPCX সম্পর্কে আরও

SPCX প্রাইসের তথ্য

SPCX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SPCX টোকেনোমিক্স

SPCX প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Paimon SpaceX SPV Token লোগো

Paimon SpaceX SPV Token প্রাইস (SPCX)

তালিকাভুক্ত নয়

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$221.86
$221.86$221.86
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) এর প্রাইস

Paimon SpaceX SPV Token(SPCX) বর্তমানে 221.86USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.22MUSD। SPCX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Paimon SpaceX SPV Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.08%
Paimon SpaceX SPV Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SPCX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SPCX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.18644 ছিল।
গত 30 দিনে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.8772683900 ছিল।
গত 60 দিনে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.18644+0.08%
30 দিন$ +1.8772683900+0.85%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Paimon SpaceX SPV Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 221.67
$ 221.67$ 221.67

$ 223.23
$ 223.23$ 223.23

$ 225.44
$ 225.44$ 225.44

-0.08%

+0.08%

-1.00%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

10.00K
10.00K 10.00K

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) কী?

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) এর টোকেনোমিক্স

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SPCXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SPCX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SPCX থেকে VND
5,838,245.9
1 SPCX থেকে AUD
A$339.4458
1 SPCX থেকে GBP
164.1764
1 SPCX থেকে EUR
188.581
1 SPCX থেকে USD
$221.86
1 SPCX থেকে MYR
RM940.6864
1 SPCX থেকে TRY
9,023.0462
1 SPCX থেকে JPY
¥32,613.42
1 SPCX থেকে ARS
ARS$293,853.57
1 SPCX থেকে RUB
17,746.5814
1 SPCX থেকে INR
19,461.5592
1 SPCX থেকে IDR
Rp3,578,386.5958
1 SPCX থেকে KRW
308,136.9168
1 SPCX থেকে PHP
12,590.555
1 SPCX থেকে EGP
￡E.10,769.0844
1 SPCX থেকে BRL
R$1,204.6998
1 SPCX থেকে CAD
C$303.9482
1 SPCX থেকে BDT
26,920.4924
1 SPCX থেকে NGN
339,754.1854
1 SPCX থেকে UAH
9,165.0366
1 SPCX থেকে VES
Bs28,398.08
1 SPCX থেকে CLP
$214,316.76
1 SPCX থেকে PKR
Rs62,866.2496
1 SPCX থেকে KZT
119,728.9676
1 SPCX থেকে THB
฿7,170.5152
1 SPCX থেকে TWD
NT$6,633.614
1 SPCX থেকে AED
د.إ814.2262
1 SPCX থেকে CHF
Fr177.488
1 SPCX থেকে HKD
HK$1,739.3824
1 SPCX থেকে MAD
.د.م2,005.6144
1 SPCX থেকে MXN
$4,119.9402
1 SPCX থেকে PLN
807.5704
1 SPCX থেকে RON
лв965.091
1 SPCX থেকে SEK
kr2,123.2002
1 SPCX থেকে BGN
лв370.5062
1 SPCX থেকে HUF
Ft75,281.5352
1 SPCX থেকে CZK
4,654.6228
1 SPCX থেকে KWD
د.ك67.6673
1 SPCX থেকে ILS
760.9798