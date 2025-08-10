Paimon SpaceX SPV Token প্রাইস (SPCX)
Paimon SpaceX SPV Token(SPCX) বর্তমানে 221.86USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.22MUSD। SPCX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SPCX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SPCX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.18644 ছিল।
গত 30 দিনে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.8772683900 ছিল।
গত 60 দিনে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Paimon SpaceX SPV Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.18644
|+0.08%
|30 দিন
|$ +1.8772683900
|+0.85%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Paimon SpaceX SPV Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.08%
+0.08%
-1.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SPCX থেকে VND
₫5,838,245.9
|1 SPCX থেকে AUD
A$339.4458
|1 SPCX থেকে GBP
￡164.1764
|1 SPCX থেকে EUR
€188.581
|1 SPCX থেকে USD
$221.86
|1 SPCX থেকে MYR
RM940.6864
|1 SPCX থেকে TRY
₺9,023.0462
|1 SPCX থেকে JPY
¥32,613.42
|1 SPCX থেকে ARS
ARS$293,853.57
|1 SPCX থেকে RUB
₽17,746.5814
|1 SPCX থেকে INR
₹19,461.5592
|1 SPCX থেকে IDR
Rp3,578,386.5958
|1 SPCX থেকে KRW
₩308,136.9168
|1 SPCX থেকে PHP
₱12,590.555
|1 SPCX থেকে EGP
￡E.10,769.0844
|1 SPCX থেকে BRL
R$1,204.6998
|1 SPCX থেকে CAD
C$303.9482
|1 SPCX থেকে BDT
৳26,920.4924
|1 SPCX থেকে NGN
₦339,754.1854
|1 SPCX থেকে UAH
₴9,165.0366
|1 SPCX থেকে VES
Bs28,398.08
|1 SPCX থেকে CLP
$214,316.76
|1 SPCX থেকে PKR
Rs62,866.2496
|1 SPCX থেকে KZT
₸119,728.9676
|1 SPCX থেকে THB
฿7,170.5152
|1 SPCX থেকে TWD
NT$6,633.614
|1 SPCX থেকে AED
د.إ814.2262
|1 SPCX থেকে CHF
Fr177.488
|1 SPCX থেকে HKD
HK$1,739.3824
|1 SPCX থেকে MAD
.د.م2,005.6144
|1 SPCX থেকে MXN
$4,119.9402
|1 SPCX থেকে PLN
zł807.5704
|1 SPCX থেকে RON
лв965.091
|1 SPCX থেকে SEK
kr2,123.2002
|1 SPCX থেকে BGN
лв370.5062
|1 SPCX থেকে HUF
Ft75,281.5352
|1 SPCX থেকে CZK
Kč4,654.6228
|1 SPCX থেকে KWD
د.ك67.6673
|1 SPCX থেকে ILS
₪760.9798