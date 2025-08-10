Padre প্রাইস (PADRE)
Padre(PADRE) বর্তমানে 0.108665USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। PADRE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PADRE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PADRE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Padre থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00135072 ছিল।
গত 30 দিনে, Padre থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0443852733 ছিল।
গত 60 দিনে, Padre থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1545830583 ছিল।
গত 90 দিনে, Padre থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.076091369568546975 ছিল।
Padre এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.23%
+1.26%
+28.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: - live portfolio tracking and insights - truly self-custodial solutions - full pending transactions support - mobile support (PWA) - dev transactions tracking - trending with live mempool insights - fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards
Padre (PADRE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PADREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
