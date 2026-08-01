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Pacu Jalur-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BOATKID-এর মার্কেট ক্যাপ 52,920 USD। BOATKID-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Pacu Jalur-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BOATKID-এর মার্কেট ক্যাপ 52,920 USD। BOATKID-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BOATKID সম্পর্কে আরও

BOATKID প্রাইসের তথ্য

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Pacu Jalur প্রাইস (BOATKID)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BOATKID থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0000532
$0.0000532$0.0000532
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Pacu Jalur (BOATKID) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:11:56 (UTC+8)

Pacu Jalur-এর আজকের প্রাইস

আজ Pacu Jalur (BOATKID)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BOATKID থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BOATKID-এর জন্য $ 0

Pacu Jalur বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 52,920 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 997.28M BOATKID। গত 24 ঘণ্টায়, BOATKID এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01306515 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BOATKID গত ঘণ্টায় +0.19% এবং গত 7 দিনে -33.47% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Pacu Jalur (BOATKID) এর মার্কেট তথ্য

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

--
----

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

997.28M
997.28M 997.28M

997,275,690.954549
997,275,690.954549 997,275,690.954549

Pacu Jalur এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 52.92K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BOATKID এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 997.28M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997275690.954549। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 52.92K

Pacu Jalur-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01306515
$ 0.01306515$ 0.01306515

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.09%

-33.47%

-33.47%

Pacu Jalur (BOATKID) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Pacu Jalur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Pacu Jalur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Pacu Jalur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Pacu Jalur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.09%
30 দিন$ 0-39.08%
60 দিন$ 0-50.93%
90 দিন$ 0--

Pacu Jalur এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Pacu Jalur (BOATKID) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOATKID এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Pacu Jalur (BOATKID) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Pacu Jalur এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Pacu Jalur এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BOATKID এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Pacu Jalur প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Pacu Jalur (BOATKID) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Pump.fun Ecosystem

Pacu Jalur সম্পর্কে

Pacu Jalur-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Pacu Jalur-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

BOATKID-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

BOATKID-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Pacu Jalur-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Pacu Jalur-এর দামের পরিবর্তন 0.09% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Pacu Jalur-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Pacu Jalur-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pacu Jalur সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:11:56 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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