P2P solutions foundation প্রাইস (P2PS)
P2P solutions foundation(P2PS) বর্তমানে 378.16USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। P2PS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ P2PS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। P2PS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2067012357811 ছিল।
গত 30 দিনে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +149.9979959520 ছিল।
গত 60 দিনে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +198.6170439360 ছিল।
গত 90 দিনে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +144.03314814239872 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -1.2067012357811
|-0.31%
|30 দিন
|$ +149.9979959520
|+39.67%
|60 দিন
|$ +198.6170439360
|+52.52%
|90 দিন
|$ +144.03314814239872
|+61.52%
P2P solutions foundation এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.11%
-0.31%
+22.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
P2P solutions foundation (P2PS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। P2PSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
