P2P solutions foundation লোগো

P2P solutions foundation প্রাইস (P2PS)

তালিকাভুক্ত নয়

P2P solutions foundation (P2PS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$378.51
$378.51$378.51
-0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে P2P solutions foundation (P2PS) এর প্রাইস

P2P solutions foundation(P2PS) বর্তমানে 378.16USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। P2PS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

P2P solutions foundation এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.31%
P2P solutions foundation এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ P2PS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। P2PS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ P2P solutions foundation (P2PS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2067012357811 ছিল।
গত 30 দিনে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +149.9979959520 ছিল।
গত 60 দিনে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +198.6170439360 ছিল।
গত 90 দিনে, P2P solutions foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +144.03314814239872 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -1.2067012357811-0.31%
30 দিন$ +149.9979959520+39.67%
60 দিন$ +198.6170439360+52.52%
90 দিন$ +144.03314814239872+61.52%

P2P solutions foundation (P2PS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

P2P solutions foundation এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 373.78
$ 373.78$ 373.78

$ 386.8
$ 386.8$ 386.8

$ 386.8
$ 386.8$ 386.8

-0.11%

-0.31%

+22.05%

P2P solutions foundation (P2PS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

P2P solutions foundation (P2PS) কী?

P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.

