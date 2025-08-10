Osmosis allUSDT প্রাইস (USDT)
Osmosis allUSDT(USDT) বর্তমানে 0.999711USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 896.62KUSD। USDT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Osmosis allUSDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Osmosis allUSDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001075689 ছিল।
গত 60 দিনে, Osmosis allUSDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Osmosis allUSDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001247447510514 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0001075689
|+0.01%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.0001247447510514
|+0.01%
Osmosis allUSDT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.06%
-0.00%
+0.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.
Osmosis allUSDT (USDT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 USDT থেকে VND
₫26,307.394965
|1 USDT থেকে AUD
A$1.52955783
|1 USDT থেকে GBP
￡0.73978614
|1 USDT থেকে EUR
€0.84975435
|1 USDT থেকে USD
$0.999711
|1 USDT থেকে MYR
RM4.23877464
|1 USDT থেকে TRY
₺40.65824637
|1 USDT থেকে JPY
¥146.957517
|1 USDT থেকে ARS
ARS$1,324.1172195
|1 USDT থেকে RUB
₽79.96688289
|1 USDT থেকে INR
₹87.69464892
|1 USDT থেকে IDR
Rp16,124.36871033
|1 USDT থেকে KRW
₩1,388.47861368
|1 USDT থেকে PHP
₱56.73359925
|1 USDT থেকে EGP
￡E.48.52597194
|1 USDT থেকে BRL
R$5.42843073
|1 USDT থেকে CAD
C$1.36960407
|1 USDT থেকে BDT
৳121.30493274
|1 USDT থেকে NGN
₦1,530.94742829
|1 USDT থেকে UAH
₴41.29806141
|1 USDT থেকে VES
Bs127.963008
|1 USDT থেকে CLP
$965.720826
|1 USDT থেকে PKR
Rs283.27810896
|1 USDT থেকে KZT
₸539.50403826
|1 USDT থেকে THB
฿32.31065952
|1 USDT থেকে TWD
NT$29.8913589
|1 USDT থেকে AED
د.إ3.66893937
|1 USDT থেকে CHF
Fr0.7997688
|1 USDT থেকে HKD
HK$7.83773424
|1 USDT থেকে MAD
.د.م9.03738744
|1 USDT থেকে MXN
$18.56463327
|1 USDT থেকে PLN
zł3.63894804
|1 USDT থেকে RON
лв4.34874285
|1 USDT থেকে SEK
kr9.56723427
|1 USDT থেকে BGN
лв1.66951737
|1 USDT থেকে HUF
Ft339.22193652
|1 USDT থেকে CZK
Kč20.97393678
|1 USDT থেকে KWD
د.ك0.304911855
|1 USDT থেকে ILS
₪3.42900873