Osiris প্রাইস (OSIRI)
Osiris(OSIRI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.60KUSD। OSIRI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Osiris থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Osiris থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Osiris থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Osiris থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.69%
|30 দিন
|$ 0
|-68.46%
|60 দিন
|$ 0
|-89.13%
|90 দিন
|$ 0
|--
Osiris এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.69%
+10.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.
