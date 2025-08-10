USC সম্পর্কে আরও

Orby Network USC Stablecoin লোগো

Orby Network USC Stablecoin প্রাইস (USC)

তালিকাভুক্ত নয়

Orby Network USC Stablecoin (USC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999148
$0.999148$0.999148
-0.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Orby Network USC Stablecoin (USC) এর প্রাইস

Orby Network USC Stablecoin(USC) বর্তমানে 0.999148USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.65MUSD। USC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Orby Network USC Stablecoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.51%
Orby Network USC Stablecoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
13.65M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Orby Network USC Stablecoin (USC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Orby Network USC Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005168936369427 ছিল।
গত 30 দিনে, Orby Network USC Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0076065137 ছিল।
গত 60 দিনে, Orby Network USC Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0046998922 ছিল।
গত 90 দিনে, Orby Network USC Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004326131415325 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.005168936369427-0.51%
30 দিন$ -0.0076065137-0.76%
60 দিন$ -0.0046998922-0.47%
90 দিন$ -0.004326131415325-0.43%

Orby Network USC Stablecoin (USC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Orby Network USC Stablecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.994629
$ 0.994629$ 0.994629

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

+0.07%

-0.51%

+0.06%

Orby Network USC Stablecoin (USC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M

--
----

13.65M
13.65M 13.65M

Orby Network USC Stablecoin (USC) কী?

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Orby Network USC Stablecoin (USC) এর টোকেনোমিক্স

Orby Network USC Stablecoin (USC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Orby Network USC Stablecoin (USC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

