OrbitAI প্রাইস (ORBIT)
OrbitAI(ORBIT) বর্তমানে 0.01181589USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 112.23KUSD। ORBIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ORBIT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ORBIT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, OrbitAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00195535 ছিল।
গত 30 দিনে, OrbitAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0029549248 ছিল।
গত 60 দিনে, OrbitAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0067725751 ছিল।
গত 90 দিনে, OrbitAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03465508100550245 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00195535
|+19.83%
|30 দিন
|$ -0.0029549248
|-25.00%
|60 দিন
|$ -0.0067725751
|-57.31%
|90 দিন
|$ -0.03465508100550245
|-74.57%
OrbitAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.76%
+19.83%
+20.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.
OrbitAI (ORBIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ORBITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
