Oracle Meta Technologies লোগো

Oracle Meta Technologies প্রাইস (OMT)

তালিকাভুক্ত নয়

Oracle Meta Technologies (OMT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01400917
$0.01400917$0.01400917
-1.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Oracle Meta Technologies (OMT) এর প্রাইস

Oracle Meta Technologies(OMT) বর্তমানে 0.01400917USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। OMT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Oracle Meta Technologies এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.28%
Oracle Meta Technologies এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ OMT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OMT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Oracle Meta Technologies (OMT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Oracle Meta Technologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00018169283070678 ছিল।
গত 30 দিনে, Oracle Meta Technologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004690466 ছিল।
গত 60 দিনে, Oracle Meta Technologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009077942 ছিল।
গত 90 দিনে, Oracle Meta Technologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001520961888937383 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00018169283070678-1.28%
30 দিন$ -0.0004690466-3.34%
60 দিন$ -0.0009077942-6.48%
90 দিন$ -0.001520961888937383-9.79%

Oracle Meta Technologies (OMT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Oracle Meta Technologies এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01393019
$ 0.01393019$ 0.01393019

$ 0.01449988
$ 0.01449988$ 0.01449988

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

-1.61%

-1.28%

-3.43%

Oracle Meta Technologies (OMT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Oracle Meta Technologies (OMT) কী?

Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch.

Oracle Meta Technologies (OMT) এর টোকেনোমিক্স

Oracle Meta Technologies (OMT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OMTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Oracle Meta Technologies (OMT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

